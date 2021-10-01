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المطربة مي حسن: تم اختياري لغناء أغنية "حياة كريمة" بهذه الطريقة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:55 م
مي حسن
مي حسن
إسراء عبد الفتاح
قالت المطربة مي حسن، إنها لم تكن في معهد الموسيقى العربية، ولكنها درست في كلية الآداب.


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها تم اختيارها لغناء أغنية مبادرة حياة كريمة بعدما تم اختيارها في مسابقة "أداب جوت تالنت" على غرار البرنامج الإنجليزي المشهور.


وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغنية حقك تحلم، وذلك بعد غناء مس حسن لها، على مسرح برنامج معكم منى الشاذلي.

الكلمات المفتاحية

مي حسن منى الشاذلي مباردة حياة كريمة الفجر اخبار الفجر الفني

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