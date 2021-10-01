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الآثار تشن حملة لاسترداد عدد من المواقع ببني سويف (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:26 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد دسوقي
شنت منطقة آثار بني سويف، حملات مكبرة لإزالة تعديات المواطنين على أراضي أملاك وزارة الأثار بمراكز وقرى محافظة بني سويف، لاسترداد المواقع الأثرية من المتعدين واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن المخالفين.

وكشفت منطقة آثار بني سويف، أن التعديات التي تم تنفيذ إزالتها، أمس، بلغت 10 حالات على مساحة 15 فدان، بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا، إضافة إلى تعديات بقرى "المشارقة والشيخ سليمان والشيخ حرب" بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

جاء ذلك بحضور مسؤولي وزارة الآثار ببني سويف: كمال حسين عبدالعزيز، مدير أثار غرب بنى سويف، وأحمد محمد عبدالعظيم، ووليد محمدين، مفتشا الآثار، وفقا لتوجيهات الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية، جمال ابوبكر مدير أثار مصر الوسطى، وعمر ذكي، مدير عام أثار بنى سويف، بالتنسيق مع الأجهزة التنيذية لشن حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

الكلمات المفتاحية

حملة بني سويف الآثار

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