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مواطن: مسئول بـ"الري" هددني بعد إبلاغي عن تعد على أملاك الدولة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:16 ص
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
كشف سمير فراج، أحد أهالي نجع سبع بأسيوط، عن تعرضه للتهديد من أحد المسئولين بوزارة الري عقب مداخلته مع الإعلامي محمد الباز للإبلاغ عن تعدي على أملاك الدولة وردم ترعة بأسيوط تسببت في إضرار بعض المزارعين.

وقال "فراج" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة إن المسئول أبلغه أن سور منزله متداخل مع أملاك الري، وطلب منه عمل فصل مساحة وتم تحديد موعد لإدارة المساحة في 14 أكتوبر المقبل، ولكنه فوجئ بهدم السور بعد أقل من 24 ساعة من إبلاغه عن مخالفة ردم الترعة.

وأضاف "المسئول قال له عشان تبقى تطلع في التلفزيون تاني"، من جانبه طالب الإعلامي محمد الباز محافظ أسيوط بالتحقيق في هذه الواقعة، مستطردًا "هذه الواقعة لو حقيقة يبقى فيها اعتداء على الإعلام أيضًا".

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وزارة الري بوابة الفجر املاك الدولة الفجر

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