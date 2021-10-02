مواطن: مسئول بـ"الري" هددني بعد إبلاغي عن تعد على أملاك الدولة

كشف سمير فراج، أحد أهالي نجع سبع بأسيوط، عن تعرضه للتهديد من أحد المسئولين بوزارة الري عقب مداخلته مع الإعلامي محمد الباز للإبلاغ عن تعدي على أملاك الدولة وردم ترعة بأسيوط تسببت في إضرار بعض المزارعين.





وقال "فراج" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة إن المسئول أبلغه أن سور منزله متداخل مع أملاك الري، وطلب منه عمل فصل مساحة وتم تحديد موعد لإدارة المساحة في 14 أكتوبر المقبل، ولكنه فوجئ بهدم السور بعد أقل من 24 ساعة من إبلاغه عن مخالفة ردم الترعة.



