عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)



وقال "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه لا توجد مشكلة في انضمام أحمد فتحي للمنتخب لوجود عجز في المنطقة التي يلعب بها، مضيفا: "قفشة أحسن لاعب في الدوري السنادي، وشريف هداف الدوري.. إيه الهبل والعبط إزاي دول مينضموش للمنتخب".



وسخر من انضمام "كوكا" للمنتخب، قائلا: "كيروش بيتفرج على أفلام ميكي ماوس مش ماتشات سابقة، لو بيتفرج على كرة صح مش هيجيب كوكا"، كاشفا أن سبب انضمام كوكا للمنتخب أنه "حبيب محمد صلاح"، مضيفا: "لازم يجيبوا حد حبيبه يقعد معاه في الأوضة، واللي جايب كيروش محمد صلاح".



وأضاف، "انا لو مكان ضياء السيد وشفته وهو بيمشي قفشة وشريف لاقدم استقالتي وامشي"، متابعا: "منتخب مصر ماشي بالحب.. وطول ما المسئولين دول موجودين ده اللي هيمشي".





عقب الكابتن رضا عبدالعال، لاعب منتخب مصر السابق، على استبعاد مدير المنتخب الوطني "قفشة ومحمد شريف" من قائمة المنتخب، قائلا: "هو كيروش منين شاف أحمد فتحي وياسر إبراهيم.. شافهم في الحلم ولا حضر عفاريت".