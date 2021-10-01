Advertisements

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:38 م
كوكا
كوكا
هدى عبدالرازق
عقب الكابتن رضا عبدالعال، لاعب منتخب مصر السابق، على استبعاد مدير المنتخب الوطني "قفشة ومحمد شريف" من قائمة المنتخب، قائلا: "هو كيروش منين شاف أحمد فتحي وياسر إبراهيم.. شافهم في الحلم ولا حضر عفاريت".

وقال "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه لا توجد مشكلة في انضمام أحمد فتحي للمنتخب لوجود عجز في المنطقة التي يلعب بها، مضيفا: "قفشة أحسن لاعب في الدوري السنادي، وشريف هداف الدوري.. إيه الهبل والعبط إزاي دول مينضموش للمنتخب".

وسخر من انضمام "كوكا" للمنتخب، قائلا: "كيروش بيتفرج على أفلام ميكي ماوس مش ماتشات سابقة، لو بيتفرج على كرة صح مش هيجيب كوكا"، كاشفا أن سبب انضمام كوكا للمنتخب أنه "حبيب محمد صلاح"، مضيفا: "لازم يجيبوا حد حبيبه يقعد معاه في الأوضة، واللي جايب كيروش محمد صلاح".

وأضاف، "انا لو مكان ضياء السيد وشفته وهو بيمشي قفشة وشريف لاقدم استقالتي وامشي"، متابعا: "منتخب مصر ماشي بالحب.. وطول ما المسئولين دول موجودين ده اللي هيمشي".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر كيروش كوكا صلاح رضا عبد العال

أخبار تهمك

شوبير: هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ ساعتين

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - مدرب الدحيل القطري يحسم موقف "فرجاني ساسي".. وحقيقة ضم "معلول"

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ نصف ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب جديد ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال: "مفيش لاعب في مصر يسوى أكتر من 3 ملايين.. ورزق الهبل على المجانين"

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

رضا عبد العال: أول مرة أسمع عن "كيروش".. وكنت أُفضِل ''چونياس''

موعد الظهور الأول لمدرب منتخب مصر الجديد

موعد أول مباراة لـ"كيروش" مع منتخب مصر

عبد العال: توقيت التعاقد مع كيروش خاطئ وكنت أتمنى حسام حسن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

11:21 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements