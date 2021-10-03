هل الحصول على جرعة واحدة من لقاح كورونا كافية لدخول الجامعات؟ (فيديو)





الحصول على اللقاح شرط أساسي للدخول إلى الحرم الجامعي





ونوه بأن الحصول على اللقاح هو شرط أساسي للدخول إلى الحرم الجامعي حفاظًا على الطلاب أنفسهم وأسرهم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون الجرعة الأولى كافية للدخول على أن يستكمل الجرعة الثانية وفق البروتوكول الطبي في هذا الشأن.





الحضور في كافة الجامعات سيكون بالنظام المعتاد



وتابع "لن يلتحق أي طالب بسكنه الجامعي إلا في حالة حصوله على التطعيم"، مؤكدًا أن الحضور في كافة الجامعات سيكون بالنظام المعتاد ما قبل كورونا وعودة الطالب والأستاذ للحرم الجامعي وهناك استعدادات من جانب الجامعات لهذه المسألة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك أكثر من 300 نقطة مجهزة فنيًا داخل جميع الجامعات ويتوفر فيها اللقاحات من أجل تطعيم الطلاب خلال هذا الأسبوع قبل بداية العام الدراسي الجديد.وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أنه متاح للطلبة من خلال الموقع الإلكتروني الحصول على اللقاح، عن طريق أقرب مكان موجود لمنزله.