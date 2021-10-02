هل ستكتب فيفي عبده لقب راقصة على شاهد قبرها؟

تحدثت الفنانة فيفي عبده على فكرة كتابة لقب راقصة على القبر بعد مماتها، مؤكدة على حبها الشديد للرقص واعترافها أمام الله بذلك الحب.



وصرحت فيفي عبده خلال حوارها ببرنامج مع الفارس عبر قناة الرشيد، إنها ترفض وضع لقب راقصة أعلى القبر الخاص بها، مشيرةً إلى أنها صممت المدفن الخاص بها كي يُشبه مدفن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي يفصل بينهما شارع فقط في المسافة.



وأضافت:" ممكن أكون غلطانة في اللي بقوله ولكن اللفظ غلط وربنا هو اللي بيحاسب مش أنا ولا أنت ولا هخلي حد يحطلي لقب على القبر إطلاقًا، وبحب الرقص جدا ديما بقول سبحانك يارب وديما يديني طاقة إيجابية ومخلصة في عملي"



وتابعت فيفي عبده: أنا لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص أصلي مش هينفع أكون كدابة عليه لأن أنا من جوا بحبه، والطاقة الإيجابية عندي كاريزما من عند الله".