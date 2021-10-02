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إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضاءها بعد وفاتها: "صدقة جارية" (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:54 ص
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
هدى عبدالرازق
أعلنت الفنانة إلهام شاهين، أنها ستتبرع بأعضاء جسدها بعد وفاتها، مشيرة إلى أن هذه الفكرة بداخلها منذ فترة وأخبرت به أسرتها لتنفيذه بعد وفاتها، مشددة على أن ذلك يعتبر صدقة جارية.

وأشارت "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها تتمنى أن تنتشر هذه الثقافة، مضيفة: "جسمنا هياكله الدود بعد وفاتنا، فإيه لزمة جسمنا"، موضحة أن التبرع بالأعضاء سيساعد شخص مريض على الحياة بشكل أفضل ودون ألم.

وأضافت أنها ترى هذا التصرف خيرًا كبيرًا ويعد صدقة جارية، متابعة: "إحنا مش هنخسر حاجة لما نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة"، لافتة إلى أن هناك رجال دين أكدوا أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ليس حرامًا.

وطالبت الدولة بتقنين عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مضيفة: "ده شيىء إنساني ومش هيكلفنا حاجة، ليه منساعدش بعض، متابعة: "معنديش مانع طالب طب يتعلم على جسمي بعد وفاتي طالما لخير البشرية".

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب التبرع بالأعضاء إلهام شاهين

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