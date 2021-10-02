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بدون مكياج.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:58 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة كاجوال جذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.


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