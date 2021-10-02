هند القحطاني تتلقى عرض زواج من أحد الرجال بمهر خيالي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يعرض الزواج على نجمة السوشيل ميديا ​هند القحطاني​ وأشار الى انه يريد ان تصبح زوجته بمهر يصل الى 30 ناقة بخطوة لافتة جداً.



يذكر ان هند انفصلت قبل فترة عن والد أولاده وكانت قد اجابت على احد المتابعين الذي سألها عما إذا كانت ستعتزل هذه المنصات إن تزوجت، فقالت لها : "احتمال إني بعد فترة أنعم بهدوء أنا وأطفالي.. وأترك عالم السوشيال ميديا لأنه عالم مؤذي.. يعني فيه كثير ناس يسبوني ويجرحوني. "