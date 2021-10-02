Advertisements

هند القحطاني تتلقى عرض زواج من أحد الرجال بمهر خيالي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:13 ص
هند القحطاني
هند القحطاني
لمياء علي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يعرض الزواج على نجمة السوشيل ميديا ​هند القحطاني​ وأشار الى انه يريد ان تصبح زوجته بمهر يصل الى 30 ناقة بخطوة لافتة جداً.

يذكر ان هند انفصلت قبل فترة عن والد أولاده وكانت قد اجابت على احد المتابعين الذي سألها عما إذا كانت ستعتزل هذه المنصات إن تزوجت، فقالت لها : "احتمال إني بعد فترة أنعم بهدوء أنا وأطفالي.. وأترك عالم السوشيال ميديا لأنه عالم مؤذي.. يعني فيه كثير ناس يسبوني ويجرحوني. "

الكلمات المفتاحية

هند القحطاني مهر خيالي منوعات فنانة فن سوشيال ميديا

أخبار تهمك

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ 18 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

هازارد على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 8 ساعات

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مارتينيز يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ ساعتين

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يوم

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

حفلة على السوشيل ميديا بعد سقوط مصر أمام السعودية (صور)

سيلينا جوميز تبتعد عن الأضواء بسبب تعليقات السوشيال ميديا

ريتا ويلسون تشارك فخرها بزوجها توم هانكس في حفل جولدن جلوب 2020

في ذكرى وفاتها.. شاهد أجمل إطلالات أيقونة الجمال هند رستم (صور)

"مش عايزه" سمية الخشاب تنفي ارتباطبها

اليوم.. سالي سعيد تستضيف ابنة الفنانة رجاء الجداوي في حالة جديدة على ٩٠٩٠

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements