الصين تثير غضب تايوان بعد أكبر توغل للقوات الجوية الصينية على الإطلاق

انتقدت تايوان بشدة الصين، اليوم السبت، بعد أن احتفلت بكين بتأسيس جمهورية الصين الشعبية بأكبر توغل للقوات الجوية الصينية على الإطلاق في منطقة الدفاع الجوي بالجزيرة.





اشتكت تايوان لمدة عام أو أكثر من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي، غالبًا في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المقاتلات التايوانية زحفت ضد 38 طائرة صينية على دفعتين يوم الجمعة. وقالت إن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية، بينما نُشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها.





صرح رئيس مجلس الدولة التايواني سو تسينج تشانغ للصحفيين صباح اليوم السبت أن "الصين انخرطت عن غير قصد في عدوان عسكري، مما أضر بالسلام الإقليمي".





اشتملت الموجة الأولى من الغارات على 18 مقاتلة من طراز J-16 وأربع طائرات مقاتلة من طراز Su-30 بالإضافة إلى قاذفتين نوويتين من طراز H-6 وطائرة مضادة للغواصات، بينما تضمنت الموجة الثانية 10 طائرات J-16 و2 H-6s وإنذار مبكر. وحلقت الدفعة الأولى من الطائرات الصينية في منطقة قريبة من جزر براتاس، حيث حلقت القاذفتان بالقرب من الجزيرة المرجانية، وفقًا لخريطة صادرة عن الوزارة.





طارت المجموعة الثانية إلى قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين، وهو ممر مائي رئيسي يربط المحيط الهادئ ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. لم تعلق الصين بعد. وسبق أن قالت إن مثل هذه الرحلات الجوية تهدف إلى حماية سيادة البلاد وتهدف إلى "التواطؤ" بين تايوان والولايات المتحدة، أكبر داعم دولي للجزيرة.





ووقع أكبر توغل سابق في يونيو، وشارك فيه 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية. وجاءت المهمة الأخيرة للصين بعد أقل من يوم من شن حكومتها هجومًا على وزير خارجية تايوان، مستحضرة كلمات الزعيم الثوري ماو تسي تونغ للتنديد به ووصفه بأنه ذبابة "صاخبة" لجهوده للترويج لتايوان دوليًا.



