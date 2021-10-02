Advertisements

بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الثاني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد المسلمي
بدأت قبل قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الجمعة قبل الماضية.

وتشهد الجلسة اليوم تلاوة قراري الدعوة للانعقاد الثاني، وفض الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن يدعو المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب اخبار مجلس النواب

أخبار تهمك

رضا عبد العال يطالب مدرب المنتخب الأستقالة

منذ ساعة و 27 دقيقة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 15 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ ساعة و 27 دقيقة

‎إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني مع القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 11 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عبد العال يفتتح دور الانعقاد السادس للبرلمان.. والمجلس يُبقي على تشكيل اللجان النوعية

عبد العال: يحيل 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجان النوعية

"عبدالعال" يعلن حفظ طلب رفع حصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحية

رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

بدعوه من الرئيس السيسي.. البرلمان يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل

بدء أولى جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الأول

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

10:00 ص

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements