بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الثاني

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.





يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الجمعة قبل الماضية.





وتشهد الجلسة اليوم تلاوة قراري الدعوة للانعقاد الثاني، وفض الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.





ومن المقرر أن يدعو المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة.