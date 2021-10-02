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خالد محمود يكشف تطورات حالته بعد تعرضه لأزمة صحية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:21 ص
خالد محمود
خالد محمود
أروي حمدي
كشف الفنان خالد محمود عن حالته الصحية بعد تعرضه الأيام الماضية لأزمه صحية شديدة بسبب تعرضه لانسداد بـ 4 شرايين رئيسية بالقلب، أدت إلى إجرائه عملية جراحية دقيقة، مشيرًا إلى أن الأطباء ما زالت تمنع عنه الزيارة.


تحدث خالد محمود في تصريحات صحفية عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلًا: كويس الحمد لله، وما زلت بالمنزل وحتى الآن ممنوع من الزيارة، الحمد لله بتحسن، شاكرًا كل من تواصل معه الفترة الماضية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن الحالة تتحسن مع الوقت.


كما كشف الفنان خالد محمود سبب تعرضه لأمة صحية قائلا "الأطباء أكدوا له أن سبب إصابته بانسداد في 4 شرايين رئيسية بالقلب، جاءت نتيجة تعرضه لحزن كبير، أو لضغط نفسي شديد، تعرض لها الفترة الماضية، وهي من تسببت له في حدوث هذه الأزمة، ناصحًا كل جمهوره بعدم الاستسلام للحزن والضغوطات الحياة التي نمر بها، فكل شيء يُعوض إلا صحة الإنسان".



ومن جانب أخر وجه الفنان خالد محمود الشكر لنقابة المهن التمثيلية، على رأسها الفنان خالد زكي، والفنانة نهال عنبر، وذلك لمساندتهم له في محنته، وسرعة إنقاذه، واصفًا إياهم بملائكة الرحمة.

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