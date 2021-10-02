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القبض على المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالساحل

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:29 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبدالحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي في ضبط المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالساحل.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات "الأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

مخدرات القبض على متهم الساحل

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