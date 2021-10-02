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انتهاء اليوم الأول للترشح في انتخابات الزمالك

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:30 م
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
رامي بشاي

أغلق في السادسة مساء اليوم السبت باب تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة المقرر لها يوم 19 نوفمبر، وتقدم في اليوم الأول أربعة مرشحين للانتخابات وهم: عمر جلال هريدي على مقعد الرئاسة وماجد فاروق عبد الجواد على مقعد نائب الرئيس وأحمد عفيفي مصطفى على منصب العضوية فوق السن وعمرو عز مختار على منصب العضوية تحت السن.

انتهاء اليوم الأول للترشح في انتخابات الزمالك

 ويرأس لجنة تلقي الطلبات الدكتور كمال الخولي نائب مدير النادي، ويتلقى نادي الزمالك الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وكانت  اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك قد وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي ستتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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