Advertisements

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر

 شهدت أسعار الذهب فى مصر، بختام تعاملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، استقرارًا ملحوظًا متأثرة بالأسعار العالمية، وقبيل العطلةالإسبوعية لسوق الصاغة بمصر غدًا (الأحد)



أسعار الذهب في مصر:

سجل الذهب عيار 14 نحو 517 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 776 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 887 جنيهًا

والجنيه الذهب سجل نحو 6144 جنيها


وأضاف مصدر  بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلكعقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب سعر جرام الذهب اليوم الذهب اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ ساعتين و 9 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد - سواريز يحرق شباك برشلونة بالهدف الثاني (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

أنشيلوتي يوجه رسالة نارية للاعبي ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ليس بوجبا.. ريال مدريد يرصد صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

منذ 41 دقيقة

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

سعر الذهب المحلى اليوم الجمعة 29-3-2019 في سوق الصاغة وأسباب تراجعه وتوقعات سعرية جديدة

سعر الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم السبت 30-3-2019 ح- بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب في مصر خلال العطلة الأسبوعية لسوق الصاغة

عاجل.. أسعار الذهب في مصر خلال العطلة الأسبوعية لسوق الصاغة

أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 17-7-2019

ارتفاع كبير في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 3/8/2019

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:01 م

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

09:29 م

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

09:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements