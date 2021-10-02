أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب فى مصر، بختام تعاملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، استقرارًا ملحوظًا متأثرة بالأسعار العالمية، وقبيل العطلةالإسبوعية لسوق الصاغة بمصر غدًا (الأحد).









أسعار الذهب في مصر:

سجل الذهب عيار 14 نحو 517 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 776 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 887 جنيهًا.

والجنيه الذهب سجل نحو 6144 جنيها





وأضاف مصدر بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلكعقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.