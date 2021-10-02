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عاجل.. نقابة الموسيقيين تمنع التعامل مع مروان بابلو

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:51 م
هاني شاكر
هاني شاكر
منار أشرف داود

قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو بأعتباره أحد مؤدي الراب خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل علي تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانيه وقيم سامية لدي المصرين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصرين بخيبة أمل.

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هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية مروان بابلو الفجر اخبار الفجر الفني

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