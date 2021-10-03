أحمد كريمة: الطلاق عبر "الوتساب" لا يقع إلا في حالة واحدة (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الطلاق عبر "الوتساب"، أو عبر الرسائل القصير، أو مواقع التواصل الاجتماعي لا يقع، إلا بعد التأكد والتيقن من صدوره من المطلق.





وتابع "كريمة"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن القاعدة في الفقه الإسلام هو الاحتياط في مثل هذه العقود، وإن أقر المطلق بوقوع الطلاق منه عبر الوتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيقع، فإن أنكره لا يقع، لأنه قد يكون ملفق من خلال الاختراق، أو ما يشبه هذه الأمور.



