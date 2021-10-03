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أحمد كريمة: الطلاق عبر "الوتساب" لا يقع إلا في حالة واحدة (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:29 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الطلاق عبر "الوتساب"، أو عبر الرسائل القصير، أو مواقع التواصل الاجتماعي لا يقع، إلا بعد التأكد والتيقن من صدوره من المطلق.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن القاعدة في الفقه الإسلام هو الاحتياط في مثل هذه العقود، وإن أقر المطلق بوقوع الطلاق منه عبر الوتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيقع، فإن أنكره لا يقع، لأنه قد يكون ملفق من خلال الاختراق، أو ما يشبه هذه الأمور.

وأشار إلى أن الطلاق إذا كان المقصود منه التهديد، فلا يقع، ومن يتقول بمثل هذه الأمور الرجل ضعيف الشخصية، بسبب عِند المرأة، معقبًا: "زمان كان الراجل بيقول كلمة واحدة، لكننا الآن في زمن زوج ضعيف الشخصية وامرأة عنيدة".

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جامعه الأزهر بوابة الفجر الفجر أحمد كريمة

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