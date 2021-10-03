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انتشال التميمي يكشف سبب اختيار أحمد السقا للتكريم في "الجونة السينمائي"

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:14 ص
انتشال التميمي
انتشال التميمي
آيه عبد العزيز
كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن برنامج تكريمات مهرجان الجونة في دورته الـ 5 الذي يحتوي على اسم النجم أحمد السقا، لافتًـا إلى أن تكريم السقا، يأتي لكونه ممثل سينمائي محبوب ومن خلاله نستطيع احياء سينما الحركة، الذي يحتفي بها المهرجان هذا العام.

كما تُكرم إدارة المهرجان هذا العام العديد من الرموز البارزة في السينما مثل، النجم الفلسطيني محمد بكري، وهو مخرج وممثل سينمائي ومسرحي "

كما قال انتشال التميمي إن جميع المكرمين بمهرجان الجونة السينمائي هذا العام يستحقون التكريم للعديد من الأسباب، ولا يخرجون عن دائرة الاستحقاق.

وأضاف انتشال التميمي، أن مهرجان الجونة احتفى العام الماضي بالكوميديا، بينما يحتفي هذا العام بسينما الحركة لذا تم تكريم أحمد السقا، بجانب أنه يرغب في منح فرص لأسماء أكثر".

يعتبر مهرجان الجونة هذا العام في دورته الخامسة فريد من نوعة لتكريمه أسماء كبيرة من النجوم والكتاب والصناع

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الفجر السقا الجونة السينمائي إنتشال التميمي أحمد السقا

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