أسعار الأسماك اليوم الأحد في محافظة الدقهلية

واصلت أسعار الأسماك استقرارها اليوم الأحد، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 15-30 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطي مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 25 جنيها، والبلطي المزارع 2 سجل 17-19، والفيليه البلطي مابين 30 - 110 جنيهات للكيلو.



أسعار الأسماك في الأسواق

واستقرت أسعار البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، والبوري 2 يتراوح الكيلو بين 35-53 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر المرجان "1" بين 28-32 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" عند 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.



سعر البياض الأملس

وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون "1" بين "34-40" جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو.