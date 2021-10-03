"انا مشغوله أكتر دلوقتي" هكذا علقت عايدة غنيم عن قرار أعتزالها

أنتشرت أخبار على بعض مواقع السوشيال ميديا بشأن اعتزال الفنانة عايدة غنيم الذي كانت واحده من أبطال المسلسلات الشهيرة الحاج متولي.





وقالت الفنانة عايدة غنيم إنها لم تعتزل كما انتشر قائلة "أنا مشغولة أكتر دلوقتي بالمسرح، لكن أكتر شغلي في المسرح والسينما".





وتابعت الفنانة عايدة في إحدي تصريحاتها قائلة "أنّ لديها عملين في السينما، الأول ما زال في مرحلة التصوير، بينما انتهت من تصوير الثاني: "بصور حاليا فيلم (براءة ريا وسكينة)، وخلصنا تصوير فيلم Skype، اللي هيتعرض على منصة إلكترونية".





يذكر أن فيلم Skype من تأليف أحمد عاشور، وإخراج وائل عبدالقادر، بطولة كريم الحسيني، محمود مهدي، أحمد منير، آسيا، عبدالله الكاتب، بمشاركة الفنانة القديرة آمال رمزي.