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تعرف على مرسى الفنادق العائمة في الأقصر (صور)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام زيدان
بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروع تطوير مرسى الأقصر في نوفمبر ٢٠١٩، وتم الانتهاء منه وتسليمه أول أمس الجمعة ٢٠٢١م.

السياحة والآثار 
ومن ناحيتها، أكدت سامية سامي الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار أن مرسى الأقصر جاهز الآن لاستقبال الفنادق العائمة، حيث ينقسم إلى قسمين، الأول بطول ٤٥٠ متر يسع عدد ٥ أرصفة لرسو الفنادق العائمة، والقسم الثاني بطول ٧٣٠ متر يسع عدد ٦ أرصفة لرسو الفنادق العائمة، كما يشمل المرسى ٦٩ محلا.

مشروع تطوير مرسى الأقصر
وأشارت إلى أن مشروع تطوير المرسى تضمن عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول المرسى، بالإضافة إلى عمل شبكة خاصة بالحريق، كما تم تجميله بجداريات من عمل الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربي وصور الرجل والمرأة المصرية من مصر القديمة ومن صعيد مصر مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية، وجداريات البوليستر التي تصور بشكل أساسي مشاهد من حياة المصري القديم في الحضارة الفرعونية وهي مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلا. 

كما تم تبليط الأرضيات باستخدام الرخام والجرانيت والبازلت الأسود وعمل أحواض زراعات تحتوى على أشكال متنوعة من الزرع، بالإضافة إلى تزويد المرسى بعدد ١٧ برجولة خشبية و ٦ أكشاك لخدمة المواطنين مزينة بنقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر.
تعرف على مرسى الفنادق العائمة في الأقصر (صور)
تعرف على مرسى الفنادق العائمة في الأقصر (صور)
تعرف على مرسى الفنادق العائمة في الأقصر (صور)
تعرف على مرسى الفنادق العائمة في الأقصر (صور)
تعرف على مرسى الفنادق العائمة في الأقصر (صور)
تعرف على مرسى الفنادق العائمة في الأقصر (صور)

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