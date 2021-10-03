قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القرار رقم ٤١٤ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون.



معهد بحوث أمراض العيون

وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.



كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.



نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأحد.



لقاء السيسي والمبعوث الخاص لرئيس الكونغو

كان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك استنادًا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلًا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.



وقد طلب الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي "تشيسيكيدي"، مشيدًا بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومؤكدًا استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاضطلاع بالمسئولية الهامة لقيادة العمل الأفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك علي مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.



وقد شهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.