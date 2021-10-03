معلومات الوزراء: تمويل نحو 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر في 7 سنوات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجرافا جديدًا بعنوان " 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر تم تمويله خلال الـ 7 سنوات السابقة" يرصد فيه جهود الدولة المصرية فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



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ونجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السبع سنوات السابقة فى ضخ تمويلات بلغت حوالى 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر.