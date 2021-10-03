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في أخر أيام الصيف.. أدهم سليمان يطرح أغنية "حبة كدابين"

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:09 م
أدهم سليمان
أدهم سليمان
الفجر الفني
طرح المطرب أدهم سليمان، أغنية جديدة تزامنا مع أخر أيام الصيف على طريقه الفيديو لاريكس بشكل جديد ومختلف، وتحمل اسم " حبة كدابين"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

وتعتبر أغنية" حبة كدابين"، هي من كلمات هاني رجب، وألحان غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ومنتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن.

وكان سليمان، قد طرح منذ شهر أغنية"الزينه"، وكانت من كلمات أدهم سليمان، وألحان يحيى المالكي، والتي حققت نسبة مشاهدات عالية وصلت إلي مليون مشاهدة.

يشار إلي أن أدهم سليمان طرح مؤخرا مجموعة من الأغاني وحققت نجاحا كبيرا منها أغنية"أنتي"، وأغنية "يا سمرا"، وأغنية"اسمي" ، وأغنية "أنا التايه" ، واغنية"يا عطري" ، وأغنية "المقام" ، وأغنية "حافة العالم " وغيرها.

كان سليمان، حصد العام الماضي جائزة أفضل مطرب صاعد، وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز "الميما ميوزك أورد"، وأهدى سليمان حينها تكريمه إلى فريق عمله الذي يسعى دائماً للنجاح، وحرص على توجيه الشكر لوالدته، متمنياً أن يقدم خلال الفترة المقبلة أعمال لها قيمة تنال إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن آخر أعمال المطرب ادهم سليمان هي مشاركته في الموسم الرمضاني السابق بأغنية "اكتب بداية" و هي من تأليف محمود مجدي، و ألحان محمد توكل، وتوزيع ، ميكس و ماستر يحيى المالكى، و رؤية و إخراج إسلام على.

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