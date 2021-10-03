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الباز مع اقتراب الذكرى الـ 46 لحرب 73: أكتوبر شهر المجد والانتصارات

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:43 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
شيماء حسن
وجه الإعلامي محمد الباز، التحية إلى المصريين في الذكرى الـ46 لاحتفالات نصر أكتوبر، قائلًا: "أكتوبر شهر المجد والانتصارات".

ذكرى حرب أكتوبر 
وأكد "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد، على ضرورة إعادة تناول الإعلام والدولة المصرية لحرب أكتوبر والانتصار الذي تحقق في هذا اليوم.

وأشار إلى أن الذكرى تواجه تشكيكات ويحتاج الجيل الجديد من الشباب أن يدركوا أسباب الفخر بهذا الانتصار طوال الوقت، مستطردًا: "محتاجين نعلم أولادنا ما الذي فعله المصريون وحولوا ظلام الليل إلى نور وانتصار كبير".

انتصار أكتوبر 
وتابع: "علينا أن نضع هذا الانتصار أمامنا دائمًا، لأن الغرب عندما يكون لديهم مثل هذا الانتصار الكبير تحتفي به دائمًا مع شعبها".

الكلمات المفتاحية

محمد الباز ذكرى حرب أكتوبر انتصار أكتوبر

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