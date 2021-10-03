"مكنش قصدي".. ملابسات مصرع سيدة بطلقة طائشة في الصف

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة في واقعة مصرع ربة منزل بطلقة طائشة من سلاح زوجها بمركز الصف جنوب الجيزة.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بورود إشارة من العميد أحمد خلف رئيس مباحث القطاع بوفاة سيدة داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع الموت إثر تلقيها طلقة خرطوش.



شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، ترأسه العقيد تامر صالح مفتش فرقة شرق الجيزة.



جهود البحث والتحري التي قادها القمدم محمد العشري رئيس مباحث الصف توصلت إلى أنه أثناء عبث نجل المتوفاة بسلاح ناري "بندقية خرطوش" ملك والده "خفير" خرجت طلقة بالخطأ استقرت في بطن والدته، ونقلت إلى المستشفى حتى فارقت الحياة.



عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبيان أحمد عز الدين ومحمود عبد العليم معاوني مباحث المركز من ضبط الأب (لحيازته سلاح بدون ترخيص) ونجله بتهمة القتل الخطأ وبحوزتهما السلاح المستخدم.



أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أقر الابن بصحة التحريات معللا السبب "مكنش قصدي.. في حد بيقتل أمه".



وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.