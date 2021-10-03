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الساحر يثير أزمة كبرى في الأهلي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:29 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي

 

 

هناك أزمة كبرى داخل النادي الأهلي، بسبب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.

 

وتحدث أجاي خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل غاضب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشأن وضعه في قائمة الإنتظار للفريق وعدم حصوله على قيمة عقده عن الموسم المتبقي له مع المارد الأحمر.

 

ويرغب أجاي في الحصول على ما يقرب من 900 ألف دولار قيمة الموسم المقبل له مع الفريق وهو ما يرفضه الأهلي ويصر على دفع مبلغ أقل من الـ900 ألف دولار حيث عرض الأهلي 300 ألف دولار فقط.

 

وأثار أجاي أزمة في الأهلي الأيام الماضية بسبب طريقة تعامل النادي معه وعدم رحيله من النادي حتى الأن، وهو ما أغضب مدير الكرة الذي قرر تغريم اللاعب.

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