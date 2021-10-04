محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل ضبط أنفاق تحت الأرض لمراكز الدروس الخصوصية

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل حملته لغلق السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية، قائلًا: "للأسف الشديد فوجئنا بتجمعات ضخمة من الطلبة في أحد السناتر التي توجهنا إليها بناءً على شكاوى أهالي المنطقة، عندما دخلنا المنطقة وجدنا سناتر تشبه الأوكار في جراجات.. وأنفاق تحت الأرض بين الجراجات.. ووجدناها معدة بشكل فصول دراسية".



وانتقد "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد، سلوك أولياء الأمور قائلًا: "مش عارف إزاي بتأمنوا على أولادكم في عز الأزمة الصحية اللي إحنا فيها".





وأشار إلى أن الدولة أنفقت الكثير لتطوير التعليم، وتحويله من منظومة ورقية إلى إلكترونية، ورغم ذلك لازال التعليم الموازي موجودًا تحت الأرض.



ولفت إلى أنه عندما توجه بحملته نما لعلم أصحاب السناتر الحملة المكبرة فقاموا بإغلاق الأبواب وإطفاء الأنوار عن القاعات، متابعًا: "بدأنا ندخل لقينا واجهة المكان سوبر ماركت، ثم نجد المكان في الداخل مكان معد للطلبة كسناتر مجهزة".