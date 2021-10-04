Advertisements

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل ضبط أنفاق تحت الأرض لمراكز الدروس الخصوصية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:51 ص
حملة محافظة كفر الشيخ
حملة محافظة كفر الشيخ
كساب أحمد
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل حملته لغلق السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية، قائلًا: "للأسف الشديد فوجئنا بتجمعات ضخمة من الطلبة في أحد السناتر التي توجهنا إليها بناءً على شكاوى أهالي المنطقة، عندما دخلنا المنطقة وجدنا سناتر تشبه الأوكار في جراجات.. وأنفاق تحت الأرض بين الجراجات.. ووجدناها معدة بشكل فصول دراسية".

وانتقد "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد، سلوك أولياء الأمور قائلًا: "مش عارف إزاي بتأمنوا على أولادكم في عز الأزمة الصحية اللي إحنا فيها".

وأشار إلى أن الدولة أنفقت الكثير لتطوير التعليم، وتحويله من منظومة ورقية إلى إلكترونية، ورغم ذلك لازال التعليم الموازي موجودًا تحت الأرض.

ولفت إلى أنه عندما توجه بحملته نما لعلم أصحاب السناتر الحملة المكبرة فقاموا بإغلاق الأبواب وإطفاء الأنوار عن القاعات، متابعًا: "بدأنا ندخل لقينا واجهة المكان سوبر ماركت، ثم نجد المكان في الداخل مكان معد للطلبة كسناتر مجهزة".

الكلمات المفتاحية

كلمة اخيرة حملة محافظة كفر الشيخ الدروس الخصوصية اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة ينتظر أنباء سعيدة خلال فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأت نارية في قائمة الخطيب لإنتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ 19 دقيقة

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ ساعتين

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

متحدث التعليم يكشف لـ"الفجر" تفاصيل أول يوم في حملة القضاء على سناتر الدروس.. ويؤكد: "المعلمون فيها غير تابعين للوزارة"

لمواجهة كورونا.. تعطيل الأسواق الموسمية في كفر الشيخ

أغلبية أولياء الأمور يتمسكون بـ«ثانوية الدروس الخصوصية» و64% يتوقعون نجاح قرارات شوقى.. 58% يرفضون إلغاء «السناتر»

تشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. والمحافظ: المواجهة مستمرة

طارق شوقي يحذر: اجراءات صارمة تجاه سناتر الدورس الخصوصية الفترة المقبلة

محافظ كفرالشيخ: سناتر الدروس الخصوصية "جراجات" ومزودة بكاميرات مراقبة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

07:21 ص

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

08:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements