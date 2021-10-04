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كومان يثير غضب لاعبي برشلونة بعد هزيمة أتلتيكو مدريد

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
كومان
كومان
محمد الدمتناوي
هناك حالة من الغضب تجاه جميع لاعبي نادي برشلونة، بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني من تصريحات مدربهم رونالد كومان.
وخسر برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لاعبي برشلونة أصبحوا لا يؤمنون بقدرات مدربهم، خاصة بعدما اتهم كومان موهبة برشلونة نيكو جونزاليس، بأنه المتسبب في هدف توماس ليمار، في مرمى الفريق.
وتابعت الصحيفة، أن لاعبو برشلونة أصبحوا يرون أن هناك أخطاء كثيرة يرتكبها كومان في التدريبات والمباريات، خاصة وأنهم لا يتدربون على الطريقة التي سيلعبون بها في مران الفريق قبل اللقاءات الرسمية.
وأشارت الصحيفة، أن طريقته أيضًا في توجيه اللوم لأي لاعب والتي يعتبرونها غريبة بعض الشيء عبر الإعلام.
وأوضحت الصحيفة، أنه كان هناك دعمًا كبيرًا من أحد قادة الفريق للاعب الشاب نيكو جونزاليس خلال رحلة العودة من العاصمة مدريد، خاصة وأن كومان قد قام باستبدال، اللاعب مبكرًا مع بداية الشوط الثاني.

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

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