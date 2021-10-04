Advertisements

عاجل.. كين يعوض المصاب إيموبيلي في تشكيل المنتخب الإيطالي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم أمس الأحد، عن استدعاء مهاجم يوفنتوس مويس كين لصفوف المنتخب، ليحل محل المصاب تشيرو إيموبيلي، في نهائيات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.
واضطر إيموبيلي هداف لاتسيو للخروج من تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة بالدوري الأوروبي أمام لوكوموتيف موسكو يوم الخميس.
وخاض كين 45 دقيقة خلال فوز يوفنتوس 1-0 على تورينو في قمة محلية أمس السبت، واستبدله المدرب ماسيميليانو أليغري بين الشوطين.
وعاد كين (21 عاماً) هذا الموسم إلى يوفنتوس قادماً من إيفرتون في إعارة مبدئية مع وجوب الشراء.
وتستضيف إيطاليا نهائيات دوري الأمم إذ تواجه إسبانيا يوم الأربعاء، في قبل النهائي في سان سيرو بميلانو، بينما تلعب بلجيكا ضد فرنسا في تورينو يوم الخميس.
ويلتقي الفائزان في النهائي يوم الأحد المقبل، وتفوقت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020

الكلمات المفتاحية

كين ايموبيلي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة ينتظر أنباء سعيدة خلال فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ ساعتين

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأت نارية في قائمة الخطيب لإنتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 10 ساعات

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بالوتيلي على رأس قائمة إيطاليا المتوقعة لمواجهتي بولندا والبرتغال

إيموبيلي يقود هجوم لاتسيو أمام إمبولي

تشكيل إيطاليا واليونان بالتصفيات الأوروبية

بالأرقام.. ماذا قدم هداف الدوري الإيطالي شيرو إيموبيلي هذا الموسم؟

مانشيني يستقر على تشكيل المنتخب الإيطالي لمواجهة تركيا

عاجل - مانشيني يُعلن تشكيل إيطاليا لمواجهة النمسا في كأس أمم أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

08:57 ص

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

11:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements