عاجل.. كين يعوض المصاب إيموبيلي في تشكيل المنتخب الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم أمس الأحد، عن استدعاء مهاجم يوفنتوس مويس كين لصفوف المنتخب، ليحل محل المصاب تشيرو إيموبيلي، في نهائيات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

واضطر إيموبيلي هداف لاتسيو للخروج من تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة بالدوري الأوروبي أمام لوكوموتيف موسكو يوم الخميس.

وخاض كين 45 دقيقة خلال فوز يوفنتوس 1-0 على تورينو في قمة محلية أمس السبت، واستبدله المدرب ماسيميليانو أليغري بين الشوطين.

وعاد كين (21 عاماً) هذا الموسم إلى يوفنتوس قادماً من إيفرتون في إعارة مبدئية مع وجوب الشراء.

وتستضيف إيطاليا نهائيات دوري الأمم إذ تواجه إسبانيا يوم الأربعاء، في قبل النهائي في سان سيرو بميلانو، بينما تلعب بلجيكا ضد فرنسا في تورينو يوم الخميس.

ويلتقي الفائزان في النهائي يوم الأحد المقبل، وتفوقت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020