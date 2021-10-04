صلاح الأعلي تقييم.. التشكيلة المثالية للجولة السابعة بالدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم عن التشكيلة الأفضل بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية اليوم التشكيلة المثالية للأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت غياب نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو.





وتواجد محمد صلاح في التشكيلة المثالية بأعلى تقييم 9.2، بعد أن تألق وسجل هدفا مميزا في تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي أمس بهدفين لمثلهما.





وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



