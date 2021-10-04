تحدث مصدر في الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بصفقة كريم الدبيس وأحمد شريف نجمي وادي دجلة مواليد 2003 وذلك بعد الدخول في مفاوضات من أجل الحصول على خدماتهما في الفترة الماضية.





تطورات صفقة نجمي وادي دجلة مع الأهلي





وكشف المصدر أن الأهلي لديه رغبة قوية في التعاقد مع شريف والدبيس لكن وادي دجلة يتمسك بحصوله على 15 مليون جنيه لكل لاعب ليكون مجموع الصفقة 30 مليون جنيه.





وأكد المصدر أن مسئولي وادي دجلة يرغبون في وضع نسبة 40% في حال إعادة البيع يحصل عليها من الأهلي عن كل لاعب من الثنائي كريم الدبيس وأحمد شريف.





وأفاد المصدر بأنه هناك مشاورات بين مسئولي الأهلي للرد على مطالب وادي دجلة المالية وفي حالة الموافقة عليها من الوارد حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.





وأوضح المصدر أن أحمد شريف يجيد اللعب في مركز رأس الحربة بينما يجيد كريم الدبيس اللعب في مركز الظهير والجناح الأيسر.





وأشار المصدر إلى أن أحمد شريف لعب 12 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين بينما لعب كريم الدبيس 25 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصنع هدف آخر.



