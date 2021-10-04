Advertisements

محافظ الفيوم يناقش خطة التوسع في التطعيم بلقاح كورونا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:56 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الفيوم: ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع الرائدات الريفيات، والرائدات الصحيات، ومتطوعات المجلس القومي للمرأة، لمناقشة خطة التوسع في التطعيم بلقاح "كورونا"، ضمن مبادرة المحافظة "التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك" وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن، ورؤساء مجالس المدن، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومشرفات ومتابعات الفرع.
توظيف جهود الرائدات الريفيات والصحيات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يهدف إلى توظيف جهود الرائدات الريفيات والصحيات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة، وتطويع تعاملهن المباشر مع المواطنين بمختلف القرى والنجوع، في تنفيذ خطة المحافظة نحو التوسع في التطعيم بلقاح كورونا، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب والتوعية المباشرة للمواطنين في منازلهم بضرورة تلقي اللقاح، وكذلك التوسع في الفرق الثابتة والمتحركة للتطعيم، للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح بالقرب من محل إقامتهم.

أعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجهود الرائدات الريفيات والصحيات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة، في حملات التوعية المختلفة، وثقته الكاملة في إنجاز أهداف الخطة بكفاءة وسرعة، مؤكدًا ضرورة أن تكون حملات طرق الأبواب للتوعية بالتطعيم بلقاح كورونا موجهة بشكل قوي وحقيقي، للوصول باللقاح إلى جميع أهالي المحافظة ممن تجاوزوا الـ18 عامًا، مع وضع أولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير اللقاح لهم بالقرب من منازلهم من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، وكذلك التيسير على غير القادرين على الحركة من خلال توفير اللقاح لهم بمنازلهم.
رسالة التوعية بين جميع الجهات المشاركة
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوحيد رسالة التوعية بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، من التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ومجالس المدن، والرد على جميع الأسئلة وتفنيد الشائعات، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بوضع مستهدف يومي لتنفيذ خطة التطعيم بكل وحدة محلية، مشددًا على ضرورة التشبيك بين جميع الجهات، والتركيز، وتكثيف الجهود، والمتابعة اليومية، للوصول إلى أفضل النتائج، وتقليل المدة التي يكون فيها المواطن عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

محافظ الفيوم يناقش خطة التوسع في التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الفيوم يناقش خطة التوسع في التطعيم بلقاح كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا محافظه الفيوم كورونا فيروس كرونا تطعيم ضد كورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

حقيقة خلاف فتحي وصلاح بسبب شارة القيادة

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة حال زيادة أعداد إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

11:09 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

08:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements