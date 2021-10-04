Advertisements

عاجل..| رسالة تحذيرية من وزيرة الصحة لطلاب الجامعات

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:57 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، رسالة تحذير لطلاب الجامعات قائلة "لا دخول للحرم الجامعي دون الحصول على لقاحات كورونا".

جاء ذلك خلال مؤتمر لها اليوم الإثنين مع السفير الأمريكي في مصر "جوناثان كوهين"، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين وتوفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.

وناشدت الطلاب بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح والحصول على رسالة فورية والتطعيم بـ1100 مركز طبي بكل المحافظات أو الذهاب مباشرة إلى 270 مركز شباب للتطعيم بدون التسجيل المسبق وذلك لسرعة تلقى اللقاح قبل بدء العام الدراسي، منوهة أن 35% فقط من الطلاب  الجامعيين هم من حصلوا على اللقاح وننتظر الباقين  لبدء عام دراسي  بلا إصابات. 

ولفتت وزيرة الصحة، أنه لا تأجيل أو إلغاء للمرحلة التعليمية مطلقا  بسبب إصابات الموجة الرابعة، وان الوزارة استطاعت تطعيم 75% من العاملين بالقطاع التعليم قبل الجامعي والمعلمين حتي الان وجاري الانتهاء من تطعيم 100% منهم.

وأكدت أن أعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعات تلقوا اللقاحات بنسبة 75% ونتمني نصل الى 100% من تطعيم طلاب التعليم الجامعي حتى يتسنى البدء بالمرحلة التعليمية دون إصابات.

الكلمات المفتاحية

هالة زايد مصر بوابه الفجر الفجر السفير الأمريكي

أخبار تهمك

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة حال زيادة أعداد إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة خلاف فتحي وصلاح بسبب شارة القيادة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 13 ساعة

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن التطعيم بلقاح كورونا

تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة الخاص بالوضع الوبائي لكورونا بمصر (صور)

إنتاج 15 مليون جرعة من اللقاح.. تعرف على مستجدات كورونا في مصر

وزيرا الصحة والتعليم العالي يتفقدان نقاط التطعيم بلقاح كورونا بجامعة القاهرة

وزيرة الصحة: بدء استقبال طلبة الجامعات لتلقي لقاحات كورونا بـ 1100 مركز

"الصحة" تكشف عدد المراكز المخصصة للطلاب لتلقي لقاح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

11:09 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

08:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements