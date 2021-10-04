عاجل..| رسالة تحذيرية من وزيرة الصحة لطلاب الجامعات



وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، رسالة تحذير لطلاب الجامعات قائلة "لا دخول للحرم الجامعي دون الحصول على لقاحات كورونا".



جاء ذلك خلال مؤتمر لها اليوم الإثنين مع السفير الأمريكي في مصر "جوناثان كوهين"، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين وتوفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.



وناشدت الطلاب بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح والحصول على رسالة فورية والتطعيم بـ1100 مركز طبي بكل المحافظات أو الذهاب مباشرة إلى 270 مركز شباب للتطعيم بدون التسجيل المسبق وذلك لسرعة تلقى اللقاح قبل بدء العام الدراسي، منوهة أن 35% فقط من الطلاب الجامعيين هم من حصلوا على اللقاح وننتظر الباقين لبدء عام دراسي بلا إصابات.



ولفتت وزيرة الصحة، أنه لا تأجيل أو إلغاء للمرحلة التعليمية مطلقا بسبب إصابات الموجة الرابعة، وان الوزارة استطاعت تطعيم 75% من العاملين بالقطاع التعليم قبل الجامعي والمعلمين حتي الان وجاري الانتهاء من تطعيم 100% منهم.



وأكدت أن أعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعات تلقوا اللقاحات بنسبة 75% ونتمني نصل الى 100% من تطعيم طلاب التعليم الجامعي حتى يتسنى البدء بالمرحلة التعليمية دون إصابات.