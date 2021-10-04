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القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواسير المياه بمدينة نصر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:12 م
متهم
متهم
هبة عبدالحفيظ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مواسير مياه خاصة بأحد مشروعات تطوير شبكات المياه بالمنازل بمدينة نصر
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قيام ("سائق – 3 عمال"– مقيمين جميعهم بمحافظة الجيزة) بسرقة عدد من مواسير المياه الخاصة بأحد المشروعات المنوط بها تطوير شبكات المياه بالمنازل بدائرة القسم باستخدام سيارة نقل.
ضبط الجناة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة نقل بيضاء اللون "ملك وقيادة أحدهم" محمل عليها عدد (٩ مواسير مياه خاصة بإحدى شركات المياه بالقاهرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات بأسلوب "المغافلة".

كما أمكن التوصل إلى أحد مسئولين الشركة المشار إليها.. وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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