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الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:24 م
طقس
طقس
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء،

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

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