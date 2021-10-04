انتخاب الدكتور البار عضواً بالاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة





انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله بن هاشم البار، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الذي عُقد أمس على هامش البطولة الآسيوية والمقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

كما انتخب الحكم الدولي لكرة الطاولة محمد بن سعود الحمد ( عضو لجنة المسابقات و الحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة ) عضواً بلجنة الحكام الآسيوية وأمينة محمد النهدي ( عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ) عضواً بلجنة المرأة.

ويأتي ذلك لما تحظى به كرة الطاولة السعودية من مكانة على المستوى الآسيوي وما يقدمه الاتحاد السعودي من مستويات مشرفة خلال مشاركته في منافسات كرة الطاولة على الصعيدين الآسيوي والدولي، حيث كانت آخر نتائج المنتخب التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة الطاولة التي ستقام في شهر إبريل 2022 بالصين.