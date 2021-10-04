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نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:29 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
تلقى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني نبأ سار بشأن جاهزية نجم الفريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي تم التأكد من شفائه من الإصابة في العضلة الضامة وإمكانية ضمه لقائمة الفريق قبل مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول أن البرنامج الطبي لبيرسي تاو مع الأهلي من أجل التعافي من الإصابة يسير بشكل جيد وبدأ النجم الجنوب إفريقي مرحلة الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي على أن يواصل برنامجه العلاجي بشكل تدريجي حتى يتم التعافي من الإصابة قبل السفر إلى النيجر.

يذكر أن بيرسي تاو تعرض لإصابة في العضلة الضامة مع منتخب جنوب إفريقيا أثناء تصفيات كأس العالم 2022 والتي حرمته من المشاركة مع الأهلي في مباراة طلائع الجيش في بطولة السوبر المحلي وإنبي في بطولة كأس مصر.

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