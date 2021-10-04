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محمد رمضان يشكر نضال الأحمدية عقب مهاجمتها لـ عمرو أديب

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:42 م
محمد رمضان ونضال الأحمدية
محمد رمضان ونضال الأحمدية
مي مرسي
دافعت الإعلامية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان، وضد الإعلامي عمرو أديب، حيث شارك "رمضان" مقطع فيديو لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمضان" قائلا: "الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدا".

وعلقت الإعلامية نضال الأحمدية على أزمة محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب، من خلال لقائها، عبر قناة "الجديد" في حلقة خاصة من برنامج "أول مرة" قائله: " لا يوجد قضية بالأساس وأن محمد رمضان مظلوم كما ان الاعلامى عمرو اديب لا يشغل باله سوى محمد رمضان".

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