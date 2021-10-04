موعد عودة فيس بوك وانستجرام وواتس آب للعمل





من جانبها، نشرت إدارة فيس بوك عبر موقع التدوينات تويتر بيان سريع جاء فيه "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".





فيما أكد عدد من خبراء التكنولوجيا وأمن المعلومات أنه من المقرر أن تعود كافة خدمات فيس بوك بشكل طبيعي خلال أقل من ساعتين من الآن.

كشفت إدارة موقع فيس بوك وتطبيقات وواتس آب وانستجرام، منذ قليل، عن موعد عودة عمل الموقع والتطبيقات مرة أخري بعد تعطل كافة خدمات الموقع عبر العالم منذ قرابة الساعة، حيث لم يستطع عدد كبير من المستخدمين الدخول إلي المواقع أو التطبيقات الخاصة بالشركة العالمية.