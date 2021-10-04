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نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:08 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن أزمة كورونا أدت لحدوث أزمة النفط في أبريل 2020 حدثت، وانهيار الأسعار إلى ما دون الصفر.

وتابع "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن منظمة اوبك وحلفائها قامت بوضع استراتيجية جديدة لإعداد توازون ما بين العرض والطلب، في ظل الصراع الكبير بين منتجي النفط، ومنتجي الطاقة البديلة.

ولفت إلى أن أوبك عملت على وضع سقف للإنتاج يقل بشكل قليل عن احتياجات الدول، فقامت الدول بالعمل على استنزاف الاحتياجات الاستراتيجية، ومن ثم قامت بالاستيراد لتلبية احتياجاتها، مما أدى لزيادة أسعار النفط بشكل متزايد دون زيادة الانتاج، مشيرًا إلى ان بدائل الطاقة ما زالت لا توفر بديل منافس للوقود الاحفوري، خاصة من حيث السعر.

الكلمات المفتاحية

منظمة أوبك أسباب ارتفاع أسعار النفط

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