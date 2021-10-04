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خبير إعلام رقمي يحذر من وضع صور أو فيديوهات خاصة على "فيسبوك"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:17 م
فيسبوك
فيسبوك
داليا الحسين
قال الدكتور فتحي شمس الدين خبير الإعلام الرقمي، إنه لا بديل عن فيسبوك، ولابد من توافر بدائل مناسبة بعد توقف المنصة، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بمنصات أخرى مثل "تلجيرام" و"تويتر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، مساء الإثنين، أن التليجرام تشفيره واستخدامه أفضل من "واتس أب"، مشددا على ضرورة أن يكون لدينا بديل مصري لشبكات التواصل العالمية.

وتابع خبير الإعلام الرقمي: نحتاج إلى توعية المواطنين بكيفية الاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه لا يوجد أي خصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطرد قائلًا:" شبكات التواصل الاجتماعي بلا خصوصية وهذه الشبكات تتجسس على المستخدمين وعلى دول بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة لها"، محذرا من وضع صور أو فيديوهات خاصة على الفيسبوك، معلقا: "وأنت بتتعامل مع الفيس بوك بتعيش في العراء".

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فيسبوك عطل فيسبوك عطل اسنتجرام توتير

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