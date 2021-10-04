Advertisements

حبس شخص 15 يوما لاستدارجه شقيقته لصديقه لتصويرها عارية واغتصابها في الدقهلية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قررت نيابة أول المنصورة تجديد حبس شاب وصديقه 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اعترافهم بارتكاب واقعة استدراج شقيقته ومحاولة اغتصابها وتصويرها على يد صديقه لإجبارها على التنازل على الميراث.

وكانت شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية جريمة بشعة تمثلت في استدرج شخص شقيقته لصديقه لاغتصابها وتصويرها وهي عارية لابتزازها وإجبارها على التنازل على الميراث.

نيابة المنصورة

وأمرت نيابة أول المنصورة التحقيقات فى الواقعة التي تعرضت لها ” إ “، صاحبة الـ29عاما، على يد شقيقها الأصغر ” م” والبالغ من العمر 21 عاما بالدقهلية، بعد أن حررت المحضر رقم (20219416) إدارى أول المنصورة، حبس الشخصين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

كواليس الواقعة

وروت الضحية التفاصيل بأن شقيقها طلب منها الاستعداد للذهاب سويا إلى الشهر العقاري لعمل توكيلات بالتنازل عن شقة الأبوين والأرض من أجل بيعهم وتقسيم التركة.

وقالت المجني عليها شقيقي أخبرني: “اصحى عشان جايلك نروح الشهر العقاري لعمل توكيلات وبعد ساعة جاء لي الشقة وقعد معايا حوالي ربع ساعه، ونزل معايا وكان شايل ليا شنطتي كمان، وقفلت ع ابني ونزلنا”، ومع نزولي من المنزل “فوجئت بعربية ملاكى لونها غامق واقفة وراكب فيها سواق لابس طاقيه، وقالي اركبي دي بتاعت الشغل ودا صحبي.

واستكملت: "ركبت في المقعد الخلفي وركب هو بجوار صديقه إلى أن وصلنا إلى الشهر العقاري القريب من منزل وطلبت من شقيقي التوقف والنزول لأفاجأ به يطلب أن نذهب إلى شهر عقاري آخر بالقرب من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بدعوى أن صديقة لديه معارف في تلك المصلحة ويستطيع إنجاز مهامنا فى دقائق معدودة من أجل العودة سريعا إلى ابني الذي تركته وحيدا في الشقة، ولكني أعلم أن الشهر العقاري بيكون فعلا به زحام وافقت.

وقالت الضحية: "أثناء سيري طلبت من شقيقي، التوقف أمام حي غرب المنصورة لإطلاع المسؤولين هناك عن بعض التوكيلات وبالفعل نزلنا وسألنا وكان رد المسئولين هناك أن التوكيلات غير صالحة لوجود كشط وتعديل بها ولابد من عمل توكيلات جديدة تتضمن تنازل بالنصيب الشرعي وليس توكيل بيع كي يتسنى تسليم عقد جديد للشقة باسمي”.

وواصلت الحكاية قائلة: “بعد خروجنا من الحي استبدل شقيقي مقعده فبدلا من الجلوس بجانب زميله اللي كان يقود السيارة جلس بجواري فى المقعد الخلفي وظل يشكو من مرض زوجته وحاجتها لعمل حقن مجهري نظرا لكونها لم تنجب منذ زواجهما من 3 سنوات فأخرجت من الحقيبة 5 آلاف جنيه وأعطيتهم له وقلت له بس نخلص بقى موضوع التوكيلات”.

ومع استمرار سرد الضحية يتعالى صوت نحيبها الممزوج بالدموع نتيجة استرجاعها الموقف قائلة: “خلال حديثنا داخل السيارة بدأ السائق التحرك بناحية طريق المنصورة الدائرة وطلب شقيقي منه البحث عن مكان خال من أجل قضاء حاجته إلى أن توقف بالقرب من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وحال نزول شقيقي طلب من سائق السيارة صديقه النزول بدعوى النظر إلى بعض الأشياء الموجودة فى شنطة السيارة ونزلوا مع بعض وأنا كلمت ابني في الوقت دا دقيقة وأول ما قفلت فتحوا الاتنين البابين اللي حوليا، مره واحد ودخلوا عليا وفوجئت إن اخويا وصاحبه بيكتفوني” بواسطة أفيز” وقالت: “صديق شقيقي ضربني في كتفي وزقني على أخويا وأخويا مسك إيديا كتفها بالأفيز و كممني بلاصق طبي، وصديقه أخد شنطتي وطلع ساق شوية، وبعدين وقف العربية في مكان فاضي تاني ورجع بالقصافة، قص الدهب بتاعي وخده معاه في الشنطة وفي اللحظه دي بدأت استوعب اللي بيحصل وأعافر معاهم لحد ماطلع شقيقي مطواه ووجه ضربات برأسي”.

وأشارت إلى أنه مع استمرار مقاومتها بدأ شقيقها يبلغ صديقة بأن هذا الأمر لايجدي قائلا له:” دي مش هتيجي غير زي ماقولتلك جهز نفسك وشوف كويس ارض مفهاش حد وانزل خلينا نخلص”، ثم وجه كلماته لي بقوله: “والله لصورك معاه وافضحك في الجامعه اللي انت بتشتغلي فيها وساب دماغي وزقني نيمني على كنبة السيارة وبدأ فى خلع ملابسي عن جسدي وطلب من صديقه اغتصابي”.

تزايد صراخي والحمد لله الصراخ لفت انتباه بعض المارة فى الطريق ليتوقفوا ويحاولوا إنقاذي ليؤكد لهم شقيقي بأنه رآني مع أحد الأشخاص فى وضع مخل ويقوم بتأديبي إلا أن البعض استطاع تخليصي وحضرت شرطة النجدة وجرى اصطحابنا إلى قسم شرطة أول المنصورة وتحرير محضر بالواقعة والتي تباشر النيابة العامة تحقيقاتها.

واختتمت حديثها بأن شقيقها الأكبر وراء التخطيط للحادث مستعينا بشقيقيهما الأصغر، مشيرة إلى أنه فور عودتها بعد تحرير المحضر بالواقعة اكتشفت من خلال كاميرات المراقبة قيام شقيقها الآخر بالوصول إلى المنزل ومحاولة استدراج نجلها من المنزل لخطفه والضغط عليها بوسيلة أخرى من أجل ترك حقها فى ميراث أسرتها.

الكلمات المفتاحية

حبس شخص استدراج شقيقته اخبار مصر اخبار المنصورة

أخبار تهمك

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ يوم

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 8 ساعات

حبس شخص 15 يوما لاستدارجه شقيقته لصديقه لتصويرها عارية واغتصابها في الدقهلية

منذ ساعة و نصف

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يومين

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ممدوح عباس يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 15/9/2018 في محافظة القليوبية

القبض على شاب صور "عمه" في وضع مخل ببني سويف

حبس تاجر و3 آخرين لسرقة وتقطيع سيارة بالمقطم

"جثة في البرميل".. حكاية طفل قتله "ذئب بشري" وقت صلاة الجمعة.. والأم تطالب بالإعدام (فيديو وصور)

تعرف على إجراءات استخراج التوكيلات.. والفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص

"كنت بهزر معاها".. 4 اعترافات خطيرة لمتحرش المعادي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

09:33 م

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

08:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements