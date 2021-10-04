تعليق ساخر من هنا الزاهد على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

علقت الفنانة هنا الزاهد على تعطل مع مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويترط.



وكتبت "الزاهد" قائله: "مش ده تويتر اللي كنتوا سابيبنه ومكنتوش بتهوبوه غير في الطلعات.. دلوقت بقى البريمو"، وذلك من خلال صورة من فيلم "سمير وشهير وبهير".



وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، وهم "فيسبوك"،"إنستجرام"،"واتساب"،"مسنجر"، مما آثار الجدل حول السبب في ذلك وأسرع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تويتر" للتواصل حيث اعتاد الجميع على الإنشغال بهذه المواقع.