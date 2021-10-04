Advertisements

تعليق ساخر من هنا الزاهد على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:55 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
علقت الفنانة هنا الزاهد على تعطل مع مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويترط.

وكتبت "الزاهد" قائله: "مش ده تويتر اللي كنتوا سابيبنه ومكنتوش بتهوبوه غير في الطلعات.. دلوقت بقى البريمو"، وذلك من خلال صورة من فيلم "سمير وشهير وبهير".

وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، وهم "فيسبوك"،"إنستجرام"،"واتساب"،"مسنجر"، مما آثار الجدل حول السبب في ذلك وأسرع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تويتر" للتواصل حيث اعتاد الجميع على الإنشغال بهذه المواقع.

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد تعطل المواقع الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ يوم

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ممدوح عباس يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ ساعتين

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يومين

حبس شخص 15 يوما لاستدارجه شقيقته لصديقه لتصويرها عارية واغتصابها في الدقهلية

منذ ساعة و نصف

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد إثارتها الجدل بـ"صورها العارية".. 9 معلومات عن رحمة حسن

عاجل| عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وتطبيق "واتسآب"

خبير معلومات يكشف أسباب العطل المفاجئ لـ"فيس بوك"

الـ"فيس بوك" يوضح أسباب تعطل الموقع وخدمات "الواتساب وانستجرام"

تعليق فكاهي من مصطفى شعبان على عطل مواقع التواصل الاجتماعي

نجوم الفن يحولون "تويتر" لـ مهرجان كوميديا عقب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

09:33 م

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

08:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements