الضرائب لصناع المحتوى الإلكتروني: "لو سجلت نفسك طواعية مش هندور في القديم" (فيديو)

قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإليكترونية بمصلحة الضرائب، إنهم أعلنوا طريقة احتساب الضريبة على الدخل لمن يقوم بممارسة التجارة الإليكترونية أو يقوم بنشاط صنع المحتوى، وفقا 92 لسنة 2005.



وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن نظام المحاسبة المعلن ليس جديدا، حيث تم إعلانه للفت النظر لمن تنطبق عليهم ضريبة الدخل، لافتا إلى أنهم بدأوا حصر من يقومون بممارسة التجارة الإليكترونية أو يقوم بنشاط صنع المحتوى.



وأضاف أن ممارسي هذا النشاط يزداد عددهم يوميا بسبب جائحة كورونا، كونه وسيلة أسرع للشراء والبيع، لافتا إلى أن هناك أشخاص تقدموا لدفع ما عليهم من ضريبة الدخل، ولكن عددهم ليس كبيرا.



ووجه رسالة لصانعي المحتوى الإليكتروني، قائلا: "لو جيت وسجلت نفسك طواعية مش هندور في القديم".

