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سامو زين يعلق على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:28 م
ساموزين
ساموزين
مي مرسي
علق الفنان سامو زين، على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "زين" قائلا: "ماذا يحدث في فيسبوك وإنستجرام ووتساب؟.. ساعدوني من فضلكم كما تابع ساخرا: "مارك وقع مني".

وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، وهم "فيسبوك"،"إنستجرام"،"واتساب"،"مسنجر"، مما آثار الجدل حول السبب في ذلك وأسرع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تويتر" للتواصل حيث اعتاد الجميع على الإنشغال بهذه المواقع.

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