بعد انقطاع الخدمة لساعات.. تويتر يسخر من الفيس بوك

بعد تُعطل خدمات "واتساب" عالميًا، سخر تطبيق "تويتر" الذي تعمل خدماته على ما يرام من تطبيق الدردشة الأشهر عالميًا.



وكتب واتساب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي.. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن.. وشكرا لصبرك".



ولم يفوت "تويتر" الفرصة، فردّ على التغريدة "مرحبًا بالجميع حرفيا"، كما تفاعل مؤسس تويتر جاك دورسي مع التغريدة قائلًا: "أليس من المفترض أن تكون رسالة واتساب مشفرة!".



تعرَّض موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" لعطل مفاجئ، مساء اليوم الإثنين، بحسب موقع downdetector.



كما تعرض تطبيق الدردشة "واتساب" التابع لفيسبوك لعطل أيضًا.



وطال العطل مصر وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية.



ولم يتبين حتى الآن سبب العطل الذي ضرب المنصات الأشهر عالميًا.



ونال فيسبوك ومواقعه واتساب وانستجرام بعد تعطلهم موجة من السخرية عبر موقع "تويتر" المنافس لهم.