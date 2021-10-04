المتحدث العسكري: ما تقوم به القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب بمثابة العبور الجديد



وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن انتصار حرب أكتوبر مازال يدرس في المدارس العسكرية حتى الآن، واصفا ما تقوم به القوات المسلحة حاليا في حربها ضد الإرهاب بـ العبور الجديد للحفاظ على الأمن القومي المصري.



وأوضح أنهم كانوا أمام تحدي وهو منع العناصر الإرهابية من تعطيل تنفيذ المشروعات التنموية، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية حققت أهدافها كاملة في استعادة الاستقرار لأهالي سيناء، وتدمير البنية التحتية للإرهاب، والقضاء على القيادات الرئيسية للإرهاب.



توجه العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إلى الشعب المصري بالتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر، قائلا إن انتصار أكتوبر 73 لم يكن انتصار فحسب بل انتصار مُعجز، حيث اشتمل على العديد من البطولات.