يوسف القعيد يروي ذكرياته في حرب أكتوبر وخطة الخداع الاستراتيجي (فيديو)

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إنه كان مجندًا في القوات المسلحة أثناء حرب السادس من اكتوبر، لكن ضمن خطة "التمويه " العظيمة تم إخراجه ورفاقه من الاستدعاء.



وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أنه سمع البيان الأول للقوات المسلحة في ميدان التحرير، وشاهد فرحة الناس وذهولهم وعدم تصديقهم وإستيعابهم للبيان، لكن بعد ثوان معدودة خرجت " الله أكبر " وتحول ميدان التحرير لشعلة من الحماس.



وأضاف: "كنا في رمضان وقت عودة الموظفين لبيوتهم قبل زحام الساعات الاخيرة من الصيام قبيل الافطار، وانطلقت الله أكبر،وإستوعب الناس الحدث العظيم في لحظة فارقة وعابرة".

