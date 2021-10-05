Advertisements

يوسف القعيد يروي ذكرياته في حرب أكتوبر وخطة الخداع الاستراتيجي (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:32 ص
يوسف القعيد
يوسف القعيد
كساب أحمد
قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إنه كان مجندًا في القوات المسلحة أثناء حرب السادس من اكتوبر، لكن ضمن خطة "التمويه " العظيمة تم إخراجه ورفاقه من الاستدعاء.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أنه سمع البيان الأول للقوات المسلحة في ميدان التحرير، وشاهد فرحة الناس وذهولهم وعدم تصديقهم وإستيعابهم للبيان، لكن بعد ثوان معدودة خرجت " الله أكبر " وتحول ميدان التحرير لشعلة من الحماس.

وأضاف: "كنا في رمضان وقت عودة الموظفين لبيوتهم قبل زحام الساعات الاخيرة من الصيام قبيل الافطار، وانطلقت الله أكبر،وإستوعب الناس الحدث العظيم في لحظة فارقة وعابرة".

الكلمات المفتاحية

حرب اكتوبر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة حول استمرار كومان مع برشلونة

منذ 35 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

راتب خرافي.. عرض قطري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements