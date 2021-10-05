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البنك المركزي يزف بشرى سارة لأصحاب الهمم (فيديو)
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 02:50 ص
هدى عبدالرازق
قال خالد بسيوني، مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، إن البنك أصدر قرارات للبنوك بتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، موضحًا أن هذه القرارات ليست مبادرة لفترة ما، وإنما مستمرة.
وأشار "بسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أنهم أجروا العديد من المناقشات لوضع آلية للتعامل مع ذوي الهمم لتوفير الخدمات المصرفية على أكمل وجه، موضحًا أنه سيتم توفير موظفين في كل فرع يجيدون التعامل مع ذوي الهمم من الصم والبكم بلغة الإشارة.
وأضاف مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، أنه سيجري تجهيز 10% من الفروع القائمة لتكون قادرة على استقبال كل ذوي الإعاقات، إضافة إلى توفير آلية الشباك الواحد لذوي الهمم، فضلًا عن السماح للبنوك بإجراء زيارات منزلية لهم بشروط محددة.